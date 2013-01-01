Shazam – сервис, известный в онлайн-пространстве среди меломанов и просто любителей музыки. С его помощью можно быстро найти трек, который человек услышал случайным образом в любом месте. После запуска приложения на электронном устройстве достаточно кликнуть на круглую кнопку в центре интерфейса, чтобы система начала выполнять поиск звучащего на данный момент трека. Если пользователь не подключен к интернету, данные о прослушанной только что песне запоминаются, а при подключении к сети можно приступать к поиску соответствий.



Благодаря сервису Shazam больше не нужно запоминать слова случайных треков, что значительно упрощает их поиск для дальнейшего прослушивания на своем телефоне, планшете, компьютере.

Если пользователя интересует продвижение и накрутка, Шазам поможет в последующем находить даже не очень распространенный трек потенциальной аудитории слушателей. Пользователь его услышит, запустит приложение на своем гаджете и найдет песню. Главное – это то, что трек должен попасть в базу, а для этого его нужно предварительно раскрутить.

Особенности и возможности Shazam

В стандартном виде сервис представлен, как информационная площадка, рассказывающая о возможностях продукта компании. Сам продукт – приложение, доступное для установки на электронное устройство и работающее на базе Android или iOS.

Основные особенности сервиса:

отображение информации доступно на 17-ти языках;

ресурс распространен в разных странах мира;

в приложении есть возможность добавления своих треков;

доступен поиск аудитории;

есть функции сохранения истории поиска треков, добавления таковых в библиотеку;

представлен чарт с топовыми треками.

Именно благодаря существованию последней функции есть такая услуга, как раскрутка в Shazam. Предоставляет ее не сам сервис, а сторонние ресурсы. В идеале все выглядит так: пользователи заходят в приложение, оценивают перечень предложенных песен, выбирают лучшие и сохраняют их. Чем больше действий осуществляется с определенным треком, чем активней контакт, тем выше в топе музыкальная работа. Поэтому исполнители, которые только начали свою деятельность и приняли решение продвигаться вперед по творческому пути, могут заказать раскрутку в Шазам.

Также доступен вариант набора аудитории – для этого предусмотрена еще одна разновидность продвижения в сервисе.

Регистрация и использование сервиса.

В приложении, предназначенном для установки на смартфон, есть несколько разделов. Первый предназначен для моментального запуска приема и обработки звуковой информации, а также ее последующего анализа для выявления совпадений по базе. После того, как система найдет трек, он будет выведен на экран с названием и именем исполнителя. В этой же вкладке есть кнопки для переключения к библиотеке и микс-рейтингу.

Все «шазамы», ранее найденные в базе, сохраняются в истории и остаются доступными до переустановки приложения. Если пользователь зарегистрирован в системе, история сохраняется навсегда. Для зарегистрированной аудитории сервис предлагает еще больше возможностей, среди которых подписка на исполнителей и многое другое.

О накрутке

Накрутка Шазам доступна всем, кто прошел авторизацию и занимается продвижением собственных работ. Перед началом использования функционала сайта рекомендуется ознакомиться с основным перечнем правил.

Преимущества продвижения в сервисе Шазам:

поиск новой аудитории слушателей;

широкие возможности для продвижения через сервис, который распространен в разных странах;

удобство использования и простота достижения результата при грамотной накрутке.